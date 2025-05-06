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Hindistan'dan Pakistan'ın Muzaffarabad Kentine Füze Saldırısı

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Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan'dan Muzaffarabad'a yapılan füze saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Saldırılar sonrası şehrin elektriği kesildi ve çevredeki bölgelerden patlama sesleri duyuldu.

(ANKARA) - Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan'dan Pakistan'ın Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kentine 3 füze saldırısı yapıldığını söyledi.

Pakistan Askeri Sözcüsü, Hindistan'dan Pakistan topraklarının kontrolündeki Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kentindeki hedeflere üç füze saldırısı yapıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra Muzaffarabad'ın çevresindeki dağlara yakın bölgelerde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Batı medyasına konuşan görgü tanıkları, patlamaların ardından şehrin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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