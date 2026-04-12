Hindistan, Çin'in sınır bölgelerine "hayali isimler vermesinin gerçeği değiştirmeyeceğini" belirtti

Hindistan, sınırdaki ihtilaflı bölgelerde Çin'in kurduğunu duyurduğu ilçelere "hayali isimler verme girişimlerinin" söz konusu bölgelerin "Hindistan toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini" belirterek, Pekin yönetimini ikili ilişkilere zarar verecek adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı yeni ilçe kurduğunu duyurmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Çin'in iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır bölgesindeki yerlere "hayali isim verme" girişimlerinin kesin dille reddedildiği vurgulanarak, "asılsız iddia ve temelsiz söylemler üretme çabalarının söz konusu bölgelerin Hindistan'ın ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği" savunuldu.

Çin'in bu adımlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulma ve normalleştirilme çabalarına zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çin, ilişkilere olumsuzluk katan ve daha iyi bir anlayış oluşturma çabalarını baltalayan adımlardan kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Çin, 26 Mart'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı "Cınling" adında yeni ilçe kurduğunu duyurmuştu.

Pekin yönetimi, 27 Aralık 2024'te ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan iline bağlı Hı'ang ve Hıkang isimlerinde iki yeni ilçe kurduğunu açıklamıştı. Hindistan, söz konusu ilçelerin ülke sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek, bunu "yasa dışı işgal" olarak nitelemişti.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.