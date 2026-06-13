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Hindistan, çok katmanlı balistik füze savunma sistemi ile orta menzilli gemisavar füzeyi test etti

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Hindistan, 10-11 Haziran'da çok katmanlı balistik füze savunma sistemine yönelik 3 testi ve orta menzilli gemisavar füzesinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı, bu testlerle ülkenin balistik füze savunma kabiliyetini güçlendirdiğini duyurdu.

Hindistan, çok katmanlı balistik füze savunma sistemine yönelik 3 testi ve orta menzilli gemisavar füzenin ilk denemesini başarıyla yaptığını duyurdu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 10-11 Haziran'da uzun menzilli balistik füzelere karşı çok katmanlı savunma sistemini test etmek amacıyla 3 ardışık uçuş düzenlendiği belirtildi.

Yapılan testlerle Hindistan'ın, balistik füze savunma kabiliyetine sahip ülkeler arasındaki yerini güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, orta menzilli gemisavar füzesinin ilk uçuş testinin de başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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