Hindistan'dan 240 Bney Menaşe Yahudisi yerleştirilmek üzere İsrail'e getirildi

İsrail, Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerinde yaşayan 240 Bney Menaşe Yahudisini yerleştirmek üzere ülkeye getirdi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, 240 Bney Menaşe Yahudisi, 23 Nisan Perşembe günü Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanlığı ile İsrail Yahudi Ajansı tarafında yürütülen girişimle Hindistan'dan Tel Aviv'e gelen Yahudilerin, İsrail'in kuzeyindeki Nof HaGalil ve Kiryat Yam gibi kentlere yerleştirilmesi bekleniyor.

İsrail, önümüzdeki haftalarda üç dalga halinde yaklaşık 600 Bney Menaşe Yahudisini daha ülkeye getirmeyi planlıyor.

Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerinde yaşayan 6 bin Bney Menaşe'nin tamamını 2030'a kadar İsrail'e getirmeyi hedefleyen Tel Aviv yönetimi, 2026 sonuna kadar yaklaşık bin 200 Yahudi'yi taşımış olmayı hedefliyor.

Tel Aviv yönetimi, Kasım 2025'te Hindistan'daki tüm Bney Menaşe Yahudilerini, 2030 yılına kadar İsrail'e getirme planını onaylamıştı.

Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerindeki etnik gerilimler gerekçe gösterilerek ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Yahudi topluluğunun İsrail'e getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması kararı alınmıştı.