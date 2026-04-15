Hindistan'da bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Çatisgarh eyaletindeki bir elektrik santralinde meydana gelen kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı ise 20'ye yükseldi. Olayın nedeninin yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntı olabileceği düşünülüyor.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, ??Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
