Hindistan'da Yolcu Uçağı Düştü: 242 Kişi Kayıp
Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde, kalkıştan beş dakika sonra düşen Air India 171 yolcu uçağındaki 242 kişiden kurtulan olmadığı düşünülüyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Hindistan'da yerel polis yetkilileri, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen yolcu uçağındaki 242 kişiden kurtulan olmadığının düşünüldüğünü kaydetti.
Associated Press'e (AP) konuşan Ahmedabad polis yetkilileri, "Air India 171" uçağının yaptığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
Toplamda 242 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan uçaktan kurtulan olmadığının düşünüldüğünü belirten yetkililer, uçağın çakıldığı yerleşim yerinde de muhtemel kayıpların olduğunun tahmin edildiğini aktardı.
Öte yandan kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.
Hindistan'da uçak kazası
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düşmüştü.
"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.