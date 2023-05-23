Hindistan'da yeni parlamento binasının açılışıyla ilgili tartışmalar sürüyor

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi tarafından 28 Mayıs'ta açılışının yapılması beklenen yeni parlamento binasıyla ilgili olarak iktidar ile muhalefet arasındaki tartışmalar devam ediyor.

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi tarafından 28 Mayıs'ta açılışının yapılması beklenen yeni parlamento binasıyla ilgili olarak iktidar ile muhalefet arasındaki tartışmalar devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, bazı muhalefet partisi liderleri, yeni parlamento binasının açılışını Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun yapması gerektiğini belirterek, Murmu'nun açılış etkinliğinden dışlanmasını eleştirdi ve hükümeti "anayasaya aykırı" davranmakla suçladı.

Hindistan Ulusal Kongresi partisinin başkanı Mallikarjun Kharge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hindistan parlamentosu, Hindistan Cumhuriyeti'nin en yüksek yasama organıdır ve Hindistan Cumhurbaşkanı ülkenin en yüksek anayasal otoritesidir. O tek başına hükümeti, muhalefeti ve her vatandaşı temsil eder. Yeni parlamento binasının onun tarafından açılışının yapılması, hükümetin demokratik değerlere ve anayasaya bağlılığının bir göstergesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Kongre partisinin eski lideri Rahul Gandi ise binanın açılışının kendisi tarafından yapılması gerektiğini savundu.

Hükümet, yeni parlamento binasının açılışı için ırkçı bir hareket olan Hindutva'nın fikir babası VD Savarkar'ın doğum günü olan 28 Mayıs tarihinin seçilmesi nedeniyle de eleştirildi.

Muhalefet partilerinin liderleri, açılış tarihi olarak 28 Mayıs'ın seçilmesinin, Hindistan'ın kurucu babalarına bir hakaret olduğunu belirtti.

Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh de yaptığı açıklamada, hükümetin yeni parlamento binasını "hayatı boyunca Mahatma Gandhi'ye şiddetle karşı çıkan bir adamın doğum yıl dönümünde" açmasını şiddetle eleştirdiğini ifade etti.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) yapılan açıklamada ise yeni parlamento binasının Hindular için gurur kaynağı olduğu belirtilerek açılışla ilgili alınan karar savunuldu.

BJP Sözcüsü Gaurav Bhatia, yöneltilen eleştirileri "Kongre partisinin işgüzarlığı" olarak nitelendirdi.

Bhatia, Rahul Gandi için ise "hiçbir şeyden memnun olmayan, güzel anlarda ortaya çıkan bir kötülük" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Narendra Modi'nin 28 Mayıs'ta açması beklenen yeni parlamento binasıyla ilgili tartışmalar Ocak 2021'den beri devam ediyor. Kongre partisinin açılışı boykot edeceği iddia ediliyor.

Kongre partisi, bazı muhalefet partileriyle birlikte Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek yeni parlamentonun 2020'deki temel atma törenine de katılmama kararı almıştı.

Ülkede Hindutva ideoloğu VD Savarkar, muhalefet partileri tarafından bölücü bir figür olarak değerlendirilirken iktidardaki BJP tarafından kahraman olarak görülüyor.