Hindistan'da Yeni Akıllı Telefonlara Zorunlu Siber Güvenlik Uygulaması Geliyor

YENİ Hindistan hükümeti, ülkede satılan tüm yeni akıllı telefonlarda, hükümet tarafından işletilen siber güvenlik uygulamasının önceden yüklü olmasını zorunlu hale getirdi.

Hindistan Telekomünikasyon Bakanlığınca yayımlanan kararda, akıllı telefon üreticilerinden "Sanchar Saathi" adlı uygulamayı 90 günde tüm yeni cihazlara önceden yüklemeleri ve kullanıcıların uygulamayı silememesini sağlamaları istendi.

Kararda, üreticilere, yazılım güncellemesi aracılığıyla uygulamayı eski modellere de zorunlu yükleme yükümlülüğü getirildiği bildirildi.

Uygulamanın, "telekom kaynaklarının siber dolandırıcılık için kötüye kullanımının önlenmesi ve telekom siber güvenliğinin sağlanması açısından kritik rol oynadığı" savunuldu.

Ocakta kullanıma sürülen Sanchar Saathi uygulaması, kullanıcıların kaybolan veya çalınan telefonlarını engellemesini ve takibini, ayrıca sahte mobil hatların tespit edilip kapatılmasını sağlıyor.

Karara, cihazlarına üçüncü taraf uygulamaların önceden yüklenmesine izin vermeyen Apple gibi şirketler tarafından karşı çıkılması bekleniyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Hindistanlı kullanıcıların uygulamanın zorunlu kılınmasına tepkili olduğunu gösteriyor.