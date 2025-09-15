Hindistan'da Yatılı Okulda Korkunç Olay: Öğrencilere Yapıştırıcı Sürdüler
Orissa eyaletindeki bir yatılı okulda uyuyan 8 öğrenci, arkadaşları tarafından gözlerine yapıştırıcı sürülerek hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, çocukların gözlerinde ciddi hasar oluştuğunu ancak zamanında müdahale sayesinde kalıcı görme kaybının önlenebileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YENİ DELHİ, 15 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde yurtta kalan 8 öğrenci uyudukları sırada arkadaşları gözlerine yapıştırıcı sürdü. Olayın fark edilmesinin ardından öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre olay, cuma gecesi Orissa'nın başkenti Bhubaneswar'ın yaklaşık 248 kilometre batısındaki Kandhamal bölgesinde bulunan Salaguda kasabasındaki bir yatılı okulda meydana geldi.
Haberde göz kapakları yapışmış çocukların, doktorların dikkatle yürüttüğü müdahale sırasında ağladığı belirtildi.
Doktorlar, yapıştırıcının çocukların gözlerinde ciddi hasara yol açtığını ancak zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde kalıcı görme kaybının önleneceğini söyledi.
Yetkililer olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatırken, okul müdürü görevi ihmal gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.