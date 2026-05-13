Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavı, soruların sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edildi

Hindistan'da tıp fakültelerine giriş sınavı NEET-UG, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edildi. İptal kararı sonrası başkent Yeni Delhi'de protestolar düzenlendi.

Hint basınındaki haberlere göre, 3 Mayıs'ta yapılan "The National Eligibility cum Entrance Test" (NEET-UG) sınavına yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi katıldı.

Sınavı düzenleyen hükümet kurumu, elde ettiği bulgular ve devam eden soruşturma neticesinde "mevcut sınav sürecinin bu haliyle devam etmesine izin verilemeyeceğini" açıkladı.

Yetkililer, sınav öncesinde sızdırılan ve yaklaşık 410 sorudan oluşan "tahmini soru kitapçığındaki" 120 sorunun gerçek sınavdaki kimya bölümünde yer aldığını belirtti.

Soruların sızdırıldığına dair iddialar, öğrenciler ve veliler arasında tepkiye yol açarken, Yeni Delhi'de protestolar düzenlendi.

Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
