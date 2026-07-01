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Hindistan, son 100 yılın en kurak haziran aylarından birini yaşadı

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Hindistan'da muson yağışlarının beklenenden az olmasıyla haziran ayı, son 100 yılın en kurak üçüncü haziranı olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde 99,5 milimetre yağış ölçülürken, El Nino etkisiyle yağışların ortalamanın altında seyredebileceği uyarısı yapıldı.

Hindistan'da muson sezonundaki yağışların beklenenden daha az olması nedeniyle son 100 yılın en kurak üçüncü haziranı yaşandığı bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) verilerine dayandırdığı haberine göre, haziranda ülke genelinde 99,5 milimetre yağış kaydedildi.

1927-2026 yıllarını kapsayan veriler dikkate alındığında, ölçülen bu seviye 2009'da 87,5 milimetre ve 2014'te 92,1 milimetre olarak kaydedilen değerlerin ardından son 100 yılın en kurak üçüncü haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'da, muson yağışlarının düzensiz seyretmesi de kuraklığı artırdı.

Haziran sonu itibarıyla ülkenin birçok bölgesinde muson henüz etkisini gösteremezken, 2025'te yağışlar daha dengeli olarak kaydedildi.

IMD, El Nino'nun yağış miktarını azaltabileceği ve bu yıl muson sezonundaki yağışların ortalamanın altında seyredebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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