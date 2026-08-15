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Hindistan'da Heyelan: 4 Ölü, 5 Asker Kayıp

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Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle bir inşaat sahasında meydana gelen heyelanda 4 kişi öldü. Sel suları iki barınağı yıkarken 5 asker kayboldu, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletteki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı selin bölgedeki iki barınağı yıkması sonucu 5 askerin kaybolduğunu bildirdi.

Yetkililer, askerlerin bulunmaları için iki farklı arama-kurtarma ekibinin görevlendirildiğini aktardı.

Kaynak: AA
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