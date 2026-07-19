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Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde en az 16 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'da güneybatı muson yağışlarının yol açtığı heyelan, sel ve yıldırım düşmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Cammu Keşmir'de 11, Uttarakhand'da 2, Nagaland'da 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede güneybatı muson yağışları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, Cammu Keşmir eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Uttarakhand eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını kaydeden yetkililer, Nagaland eyaletindeki sellerde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok evin zarar gördüğünü ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların sürebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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