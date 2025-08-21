Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 21 Can Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maharashtra eyaletindeki şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olarak 5 günde 21 kişinin ölümüne yol açtı. Ayrıca, Mumbai'de 400-500 kişi tahliye edildi.

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 5 günde 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Times of India'nın haberine göre, Maharashtra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

15-19 Ağustos tarihleri arasında şiddetli yağış kaynaklı afetlerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Mumbai kentinde ise 400-500 arasında kişi, şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ'lü profesör, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.