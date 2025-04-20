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Hindistan'da Sel Felaketi: 3 Ölü

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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. 3 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi tahliye edildi. Bölgedeki yollar su altında kalırken, birçok ev yıkıldı ve araçlar sel sularına kapıldı.

- Hindistan'da sel: 3 ölü

KEŞMİR - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Dünden bu yana aralıksız yağan yağışlar sele yol açarken, felakette 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Ramban kasabasında 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirtti. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 ev yıkıldı. Birçok araç sel sularına kapıldı.

Cammu-Srinagar Ulusal Karayolu'nda heyalan

Bölgede meydana gelen heyelan sonucu Cammu-Srinagar Ulusal Karayolu tamamen trafiğe kapandı. Yola düşen kayalar nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SOHAİL KHAN - Güncel
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