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Hindistan'da Sahte İçki Faciası: 12 Ölü

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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, eyaletin Sagar bölgesinde sahte içki tüketen 12 kişi rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığını kaydeden yetkililer, ölümlerin gerçek nedeninin otopsi raporlarının ardından doğrulanabileceğini aktardı.

Sagar bölgesindeki 6 içki dükkanı mühürlenirken, 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, açıklamasında, sahte içki ölümleriyle ilgili soruşturma emri verdiğini ve sorumlulara karşı mümkün olan en sert önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: AA
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