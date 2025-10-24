Hindistan'da Otobüs Yangını: 20 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

YENİ DELHİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bir motosikletle çarpışan yolcu otobüsü alev aldı. Çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybederken, vücutlarında yanıklar oluşan çok sayıda yolcu da yaralandı.

Polis yetkilileri, Haydarabad'dan Bengaluru'ya giden otobüsün cuma günü sabah saatlerinde eyaletin Kurnool bölgesine bağlı Chinna Tekur köyü yakınlarında kaza yaptığını ve kazanın hemen ardından yanmaya başladığını bildirdi.

Kaza sırasında 42 yolcunun çoğunun uyumakta olduğu belirtildi.

Yangının ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce bölge sakinleri yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Yaralılar Kurnool Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.