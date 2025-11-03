Haberler

Hindistan'da Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: 20 Ölü

Güncelleme:
YENİ DELHİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde bir otobüs ile çakıl yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre kaza, pazartesi günü Telangana'nın başkenti Haydarabad'ın yaklaşık 58 kilometre batısındaki Rangareddy bölgesinin Chevella kasabası yakınlarındaki karayolunda meydana geldi.

Üst düzey polis yetkilisi Mahesh Bhagwat basına yaptığı açıklamada, "Bu sabah, çakıl yüklü bir kamyon, Haydarabad-Bijapur ulusal karayolunda Chevella'nın Mirzaguda köyü yakınlarında bir otobüsle çarpıştı. Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ağır" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler arasında iki aracın sürücülerinin ve üç aylık bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Bhagwat, kaza yapan otobüste 72 kişinin bulunduğunu söyledi.

Bhagwat, "İki araç kafa kafaya çarpışmış. Hızı çok yüksek olan damperli kamyonun, otobüse çarptığını düşünüyoruz. Otobüs görevlisinin otobüste yaklaşık 72 kişi olduğu yönündeki ifadesini doğrulamaya çalışıyoruz" dedi.

Polisin verdiği bilgilere göre çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön kısmı tamamen ezildi ve otobüsün üzerine tonlarca çakıl yığılması sonucu çok sayıda yolcu otobüste sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından derhal olay yerine intikal eden polis ve kurtarma ekipleri, büyük çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. Kurtarma çalışmalarında enkazın kaldırılması ve hayatta kalanların kurtarılması için üç iş makinesi kullanıldı.

Hayatını kaybedenlerle ilgili üzüntüsünü dile getiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Hindistan'da genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle sık sık ölümle sonuçlanan trafik kazaları yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
