Hindistan'da Muson Yağmurları 22 Can Aldı

Hindistan'da Muson Yağmurları 22 Can Aldı
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki farklı eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji Dairesi, yağışların devam edeceğini bildirdi.

Hindistan'ın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından öldüğünü bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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