Hindistan'da Montha Kasırgası Alarmı: Eğitime Ara Verildi

YENİ DELHİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'da 36 saat içinde karaya ulaşması beklenen Montha Kasırgası nedeniyle ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletinin çoğu bölgesinde kırmızı ve turuncu alarm verilirken, okullarda da eğitime 2 gün ara verildi.

Resmi kaynakların pazartesi günü verdiği bilgilere göre kasırganın karaya ulaşmasından önce doğudaki Batı Bengal ve Orissa eyaletleri ile güneydeki Andra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletleri, saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgarlarla karşı karşıya kalabilecek. Bu rüzgarların şiddetli-son derece şiddetli yağışlar getirmesi bekleniyor.

Hindistan Meteoroloji İdaresi, Bengal Körfezi'nin güneydoğusundaki derin alçak basınç alanının şiddetini artırarak 26 Ekim'de "siklonik fırtınaya" dönüştüğünü belirtti. İdare, 28 Ekim'e kadar "şiddetli siklonik fırtınaya" dönüşmesi beklenen fırtınanın, 28 Ekim gecesi Andhra Pradeş'in Machilipatnam ve Kalingapatnam bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden geçeceğini duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre Orissa Eyaleti Gelir ve Afet Yönetimi Bakanı Suresh Pujari, yaklaşan felaketin, eyaletin 15 bölgesini etkileyeceğini ve bunlardan 8'inde çok şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Kasırganın 28-31 Ekim tarihlerinde Batı Bengal'in bazı bölgelerinde de şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor. İdare, balıkçılara 28-30 Ekim tarihlerinde Batı Bengal kıyıları ve açıklarında denize açılmamaları tavsiyesinde bulundu.