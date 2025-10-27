Haberler

Hindistan'da Montha Kasırgası Alarmı: Eğitime Ara Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da 36 saat içinde karaya ulaşması beklenen Montha Kasırgası nedeniyle Andra Pradeş eyaletinde kırmızı ve turuncu alarm verildi. Okullarda eğitime iki gün ara verilirken, kasırganın şiddetli rüzgarlar ve yağışlar getirmesi bekleniyor.

YENİ DELHİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'da 36 saat içinde karaya ulaşması beklenen Montha Kasırgası nedeniyle ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletinin çoğu bölgesinde kırmızı ve turuncu alarm verilirken, okullarda da eğitime 2 gün ara verildi.

Resmi kaynakların pazartesi günü verdiği bilgilere göre kasırganın karaya ulaşmasından önce doğudaki Batı Bengal ve Orissa eyaletleri ile güneydeki Andra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletleri, saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgarlarla karşı karşıya kalabilecek. Bu rüzgarların şiddetli-son derece şiddetli yağışlar getirmesi bekleniyor.

Hindistan Meteoroloji İdaresi, Bengal Körfezi'nin güneydoğusundaki derin alçak basınç alanının şiddetini artırarak 26 Ekim'de "siklonik fırtınaya" dönüştüğünü belirtti. İdare, 28 Ekim'e kadar "şiddetli siklonik fırtınaya" dönüşmesi beklenen fırtınanın, 28 Ekim gecesi Andhra Pradeş'in Machilipatnam ve Kalingapatnam bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden geçeceğini duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre Orissa Eyaleti Gelir ve Afet Yönetimi Bakanı Suresh Pujari, yaklaşan felaketin, eyaletin 15 bölgesini etkileyeceğini ve bunlardan 8'inde çok şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Kasırganın 28-31 Ekim tarihlerinde Batı Bengal'in bazı bölgelerinde de şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor. İdare, balıkçılara 28-30 Ekim tarihlerinde Batı Bengal kıyıları ve açıklarında denize açılmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.