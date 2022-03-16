Hindistan'da Holi Festivali

Festivalin yapıldıgı alan

Festivale katılanların renkli boyalar atması

Dans eden insanlar

Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Varanasi kentinde binlerce Hindu tarafından kutlandı. Festival boyunca Hindular ezgilerle dans ederken bir yandan da birbirlerine kül ve gulal "renkli toz" fırlattılar.