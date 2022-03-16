Hindistan'da Holi Festivali
AA - Sandeep Kumar - Güncel
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Festivalin yapıldıgı alan Festivale katılanların renkli boyalar atması Dans eden insanlar Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Varanasi kentinde binlerce Hindu tarafından kutlandı.
Festivalin yapıldıgı alan
Festivale katılanların renkli boyalar atması
Dans eden insanlar
Hindistan'da renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Varanasi kentinde binlerce Hindu tarafından kutlandı. Festival boyunca Hindular ezgilerle dans ederken bir yandan da birbirlerine kül ve gulal "renkli toz" fırlattılar.