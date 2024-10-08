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Hindistan'da Hava Gösterisinde Sıcak Çarpması Nedeniyle 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Chennai'de düzenlenen hava gösterisini 1.5 milyon kişi izlerken, sıcaklığın 35 dereceye ulaşması sonucu 5 kişi sıcak çarpmasından yaşamını yitirdi. Etkinlik alanındaki organizasyon yetersizliği nedeniyle izdiham yaşandı.

- Hindistan'da 1 buçuk milyon kişinin izlediği hava gösterisinde 5 kişi sıcak çapmasından öldü

YENİ DELHİ - Hindistan'da 1 buçuk milyon kişinin akın ettiği hava gösterisinde, 5 kişinin sıcak çarpması sonucu öldüğü belirtildi.

Hindistan'ın Chennai kentinde dün Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 92. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen hava gösterisine binlerce kişi akın etti. Marina Plajında gerçekleştirilen gösteriyi en az 1 buçuk milyon kişi izledi. Organizasyonun yetersiz kalması nedeniyle tren istasyonlarında izdiham yaşandı. Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması sonucu onlarca kişi hastanelik oldu, en az 5 kişi ise sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre etkinlik alanında yeterli içme suyu bulunmazken, aşırı kabalık nedeniyle seyirciler alana ulaşmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı. Ayrıca otobüs ve trenlerdeki yoğunluğun saatlerce sürdüğü belirtildi.

Hindistan'da Hava Gösterisinde Sıcak Çarpması Nedeniyle 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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