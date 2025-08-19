Hindistan'da Elektronik Mağazasında Yangın: 4 Ölü

YENİ DELHİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Batı Delhi bölgesinde yer alan Raja Garden mahallesinde elektronik ürünler satan bir mağazada çıkan yangında 2'si kadın 4 kişi oksijensiz kalarak hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Delhi İtfaiye Teşkilatı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yangının ardından yerel polis ve itfaiye personeli yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları için derhal olay yerine sevk edildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Vichitra Veer, "Olay yerine vardığımızda 5 kişinin içeride mahsur kaldığını öğrendik. İçeride bulunan kişilerin tamamını dışarıya çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Bu talihsiz kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişiyse tedavi görüyor" dedi.