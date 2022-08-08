Hindistan'da Dünya Kedi Günü Friendicoes hayvan hastanesindeki kediler Bir kedinin tedavi edilmesi Kedilerden detaylar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Dünya Kediler Günü'nde yaşlı, terk edilmiş ve kurtarılmış hayvanlar için yuva görevi gören Friendicoes hayvan hastanesinde kedilerin sevimli halleri objektife yansıdı. Friendicoes hayvan hastanesindeki kediler Bir kedinin tedavi edilmesi Kedilerden detaylar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Dünya Kediler Günü'nde yaşlı, terk edilmiş ve kurtarılmış hayvanlar için yuva görevi gören Friendicoes hayvan hastanesinde kedilerin sevimli halleri objektife yansıdı. Güncel AA / Amarjeet Kumar Singh Yeni Delhi India Güncel Haberler

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