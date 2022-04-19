Hindistan'da Bir Aracın Traktöre Çarpması Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

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Hindistan'da Bir Aracın Traktöre Çarpması Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Bir Aracın Traktöre Çarpması Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Polisten yapılan açıklamada, Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde, bulundukları aracın römork bağlı bir traktöre çarpması sonucu, Salı günü aynı aileden en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin de yaralandığı belirtildi.

YENİ DELHİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Polisten yapılan açıklamada, Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde, bulundukları aracın römork bağlı bir traktöre çarpması sonucu, Salı günü aynı aileden en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza, Racastan'ın başkenti Jaipur'un yaklaşık 135 kilometre kuzeyindeki Jhunjhunu bölgesinde meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre, hayatını kaybeden kişiler, tapınakta dua etmeleri sonrasında dönüş yolundaydı. Polis, ilk incelemelerin kazanın şoförün dikkatsiz sürüşünden kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Yetkililer, Hindistan'da her yıl gerçekleşen yaklaşık yarım milyon trafik kazasında 150.000 civarında kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Xinhua / Güncel

Racasthan, India, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

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