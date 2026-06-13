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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı düştü

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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletindeki Jorhat bölgesinde iniş sırasında düşerek alev aldı. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düştüğü belirtildi.

NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı???????, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü.

Uçak, düştükten sonra alev aldı.

Acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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