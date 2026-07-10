Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afet ve kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle dün bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı ve nehir suları taştı.

Aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 10 kişi öldü.

Başkent Yeni Delhi dahil birçok kentte ulaşım olumsuz etkilenirken, bazı bölgelerde okullar tatil edildi.