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Hindistan Başbakanı Modi ve Almanya Başbakanı Merz bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Hindistan Başbakanlığının açıklamasında, Modi ve Merz'in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Hindistan ve Almanya'nın bu yıl diplomatik ilişkilerinin 75. yılını kutladığı aktarılan açıklamada, iki liderin "Hindistan-Almanya Stratejik Ortaklığı"ndaki ilerlemeyi gözden geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede ticaret, yatırım, ileri teknolojiler, temiz enerji, savunma ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik kararlılığın yinelendiği belirtildi.

???????Modi ve Merz'in bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki liderin küresel barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için yakın işbirliğine devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA
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