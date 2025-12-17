Haberler

Hindistan, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiseri Hamidullah'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Hindistan, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Bangladeş'teki güvenlik ortamının kötüleşmesi ve Hindistan diplomatik temsilliklerine yönelik tehditler konusunda endişelerini iletti. Ayrıca, Bangladeş'te özgür ve adil seçimlerin yapılmasını desteklediklerini vurguladı.

Hindistan, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah'ın Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hamidullah'a, Bangladeş'teki güvenlik ortamının kötüleşmesine ilişkin duyulan endişeler iletildi.

Bakanlık, bazı "aşırı unsurların" Hindistan'ın Dakka Büyükelçiliği çevresinde güvenliği tehdit edebilecek eylemler planladığına dikkati çekti.

Bakanlığın açıklamasında, Hindistan'ın Bangladeş'in yakın dostu olduğu vurgulanarak, Bangladeş'te barışçıl ortamda özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir seçimlerin yapılmasını destekledikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, geçici hükümetten Bangladeş'teki Hindistan diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması talep edildi.

Öte yandan Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Pranay Verma da gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde ülkede istikrarsızlık yaratılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'dan Bangladeş'teki seçim sürecini baltalamaya yönelik "kışkırtıcı" açıklamalar yaptığı ve destekçilerini "şiddet eylemlerine teşvik ettiğine ilişkin endişelerini" iletmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iddialar reddedilerek, "Dost Bangladeş halkının çıkarlarına aykırı faaliyetler için topraklarımızın kullanılmasına hiçbir zaman izin vermedik." ifadesi kullanılmıştı.

Bangladeş'te, eski Başbakan Hasina'nın devrilmesi ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan protestolar sonrası ilk ulusal seçimler 12 Şubat 2026'da yapılacak.

Yaklaşık 173 milyon nüfusa sahip Güney Asya ülkesi Bangladeş'te Ocak 2024'te yapılan son seçimlerde, Şeyh Hasina liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, Meclisteki 298 sandalyenin 222'sini kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
