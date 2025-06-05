Hikaye İstanbul'da Geçiyor: Meşher'de Film Seçkisi

Hikaye İstanbul'da Geçiyor: Meşher'de Film Seçkisi
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Meşher, İstanbul temsillerini konu alan 'Hikaye İstanbul'da Geçiyor' sergisi kapsamında, Batı edebiyatından uyarlanan üç film gösterimi gerçekleştiriyor. Ücretsiz gösterimlerle sinemaseverler buluşacak.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi kapsamında hazırladığı film seçkisini izleyiciyle buluşturuyor.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği sergi kapsamında hazırlanan, Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış film seçkisinin gösterimi, bu ay 3 filmle devam ediyor.

Programda, yönetmenliğini Didier Roten ve François Vivier'in üstlendiği "Le Mystere des Desenchantees", Alain Robbe-Grillet'in yönetmenliğini yaptığı "L'Immortelle" ve Josef von Baky'nin yönettiği 1943 yapımı "Münchhausen" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Sergi sonuna kadar devam edecek ücretsiz film gösterimlerinin detayları "mesher.org" adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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