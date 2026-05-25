Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene 79 bin 161 lira ceza

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı'nda hijyenik olmayan koşullarda sokakta kıyma çekenlere 26 bin 360 lira ile 52 bin 801 lira arasında ceza uygulandığını belirterek, vatandaşları etlerini kasapta çektirmeleri konusunda uyardı.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

'ETİNİZİ KASAPTA ÇEKTİRİN'

Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle açık ortamda et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor" dedi.

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
