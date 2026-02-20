Hidrojeoloji uzmanı Prof. Dr. Şimşek'ten Menderes'teki düdenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hidrojeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, Menderes'teki düdenlere boşalan yağmur sularının yer altı kaynaklarını beslediğini ancak bu sürecin kontrollü yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Son yağışlar sonrası Menderes'teki yer altı sularını inceleyen Şimşek, AA muhabirine, Karakuyu Mahallesi yakınlarındaki düdenlerin 2019'da oluştuğunu hatırlattı.

Geçmişte göl olan bölge arazisinin karstik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Şimşek, "Yağmur sularının doğrudan yer altına indirilmesinin bazı sakıncaları olabilir. Bu suları kuşaklama kanalına alarak dinlendirmemiz lazım. Daha sonra bunları su yutan dediğimiz düdenlere drene etmemizde fayda var." dedi.

Şimşek, bölge çiftçilerinin yoğun yağış sonucu tarlalarda biriken suyu kanallarla düdenlere yönlendirdiğini, bu sayede drenajı yapılan suyun yer altında biriktiğine dikkati çekerek, çevre mahallelerde su seviyesinde yükselme gözlendiğini aktardı.

Düdene yönlendirilen suların denize gitmediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Düdene doğru akan su, yer altı suyuna gidiyor doğrudan. Karstik sistem var burada ve onun boşluklarını dolduruyor. Kütle denizle de irtibatlı ama şu anda bu doğrudan denize gitmiyor, boşlukları dolduruyor. ve büyük ihtimalle de yazın kuyular çalıştığı zaman bu suyu kullanacaklar. O nedenle doğrudan denize gidiyor demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak suyun kontrollü verilmesi lazım. Menderes'teki düdenlere boşalan yağmur suları yer altı kaynaklarını besliyor ancak bu sürecin kontrollü yürütülmesi gerekiyor."

Çevredeki artezyen kuyularından su temin eden vatandaşların sularda bulanıklaşma ya da koku hissetmesi durumunda yetkililere bildirmesi gerektiğini belirten Şimşek, bölgedeki kuyuların klorlama gibi işlemlerden geçtikten sonra kullanılmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.