Haberler

Hidrojeoloji uzmanı Prof. Dr. Şimşek'ten Menderes'teki düdenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hidrojeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, Menderes'teki düdenlere boşalan yağmur sularının yer altı kaynaklarını beslediğini ancak bu sürecin kontrollü yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hidrojeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Şimşek, Menderes'teki düdenlere boşalan yağmur sularının yer altı kaynaklarını beslediğini ancak bu sürecin kontrollü yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Son yağışlar sonrası Menderes'teki yer altı sularını inceleyen Şimşek, AA muhabirine, Karakuyu Mahallesi yakınlarındaki düdenlerin 2019'da oluştuğunu hatırlattı.

Geçmişte göl olan bölge arazisinin karstik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Şimşek, "Yağmur sularının doğrudan yer altına indirilmesinin bazı sakıncaları olabilir. Bu suları kuşaklama kanalına alarak dinlendirmemiz lazım. Daha sonra bunları su yutan dediğimiz düdenlere drene etmemizde fayda var." dedi.

Şimşek, bölge çiftçilerinin yoğun yağış sonucu tarlalarda biriken suyu kanallarla düdenlere yönlendirdiğini, bu sayede drenajı yapılan suyun yer altında biriktiğine dikkati çekerek, çevre mahallelerde su seviyesinde yükselme gözlendiğini aktardı.

Düdene yönlendirilen suların denize gitmediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Düdene doğru akan su, yer altı suyuna gidiyor doğrudan. Karstik sistem var burada ve onun boşluklarını dolduruyor. Kütle denizle de irtibatlı ama şu anda bu doğrudan denize gitmiyor, boşlukları dolduruyor. ve büyük ihtimalle de yazın kuyular çalıştığı zaman bu suyu kullanacaklar. O nedenle doğrudan denize gidiyor demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak suyun kontrollü verilmesi lazım. Menderes'teki düdenlere boşalan yağmur suları yer altı kaynaklarını besliyor ancak bu sürecin kontrollü yürütülmesi gerekiyor."

Çevredeki artezyen kuyularından su temin eden vatandaşların sularda bulanıklaşma ya da koku hissetmesi durumunda yetkililere bildirmesi gerektiğini belirten Şimşek, bölgedeki kuyuların klorlama gibi işlemlerden geçtikten sonra kullanılmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Yeniden başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten