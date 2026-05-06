Adana'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Adana'da baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen program, "Hayat Ağacı Mucizesi" temalı resim sergisinin gezilmesiyle başladı.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, programda, Hıdırellez'in binlerce yıllık bir gelenek olduğunu ve toplumun tüm kesimlerini birleştirdiğini ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da Adana'nın tarih boyunca farklı kültürlerin buluştuğu, zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Hıdırellez'in kültürel ve tarihi önemine ilişkin konferansın da düzenlendiği programda, halk oyunları gösterisi sunuldu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programda katılımcılara Türkmen pilavı ikram edildi.