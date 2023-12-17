Hezarfen San'at Topluluğu Şeb-i Arus Töreni Düzenledi

Hezarfen San'at Topluluğu tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Şeb-i Arus Töreni, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıldönümünde gerçekleştirildi. Tören, ilahi sevgiliye kavuşmanın sembolü olan Şebiarus etkinliği kapsamında yapıldı. Salih Bilgin'in sanat yönetmenliği ve Birol Yayla'nın müzik direktörlüğünü üstlendiği törende Hüseyin Erek, Salih Bilgin ve Kamil Bilgin sahne aldı. Konserde muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar ilahiler ile Mevlevi Ayini ve Sema Töreni icra edildi.

Hezarfen San'at Topluluğu'nca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Vakt-i Şerif Hayrola" adıyla "Şeb-i Arus Töreni" düzenlendi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilahi sevgiliye kavuşmasına işaret eden öldüğü gece, bu gecenin yıldönümlerinde yapılan Şebiarus etkinliğinin sanat yönetmenliğini Salih Bilgin, müzik direktörlüğünü Birol Yayla üstlendi.

Törende postnişin olarak Hüseyin Erek, neyzen başı olarak Salih Bilgin, kudümzen başı olarak Kamil Bilgin sahne aldı.

Konserin birinci bölümünde muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar ilahiler, ikinci bölümde de Mevlevi Ayini ve Sema Töreni, Hisarbuselik Ayin-i Şerifi icra edildi.