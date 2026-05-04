Zonguldak'ta Heyelan Sonucu Elektrik Hattı Koptu

ZONGULDAK'ta küçük çaplı heyelanda düşen kaya ve ağaç parçaları, tünel ağzındaki elektrik hattını kopardı. Tellerin yola sarkması nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle yol kenarındaki dağda heyelan oldu. Boş alana düşen toprak, kaya ve ağaç parçaları yüksek gerilim hattına çarptı ve telleri koparttı. Tellerin yola sarkması nedeniyle, tedbir amaçlı araçların geçişine izin verilmedi. Teller kaldırılması için çalışma yürütülürken, yolda uzun kuyruk oluştu. Tellerin kaldırılmasının ardından bölge yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı