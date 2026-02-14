Haberler

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkan Vekili Erol Akın, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek değerlendirmede bulundu. Gazze'de çekilen fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Akın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçen Akın, "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

Akın, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

Fotoğraf oylamasının ardından değerlendirmede bulunan Akın, kareler arasında en çok Gazze'de çekilen fotoğrafların dikkatini çektiğini ve kendisini derinden yaraladığını belirtti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
