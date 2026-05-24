Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Netanyahu'nun af talebinin işleyişini askıya aldığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebinin işleyişini, Netanyahu'nun diyalog çağrısına yanıt vermemesi üzerine durdurdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebinin işleyişini askıya aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Herzog'un diyalog çağrısının Netanyahu tarafından görmezden gelinmesi üzerine bu kararı aldığı kaydedildi.

Herzog'un af talebinin işleyişini, Netanyahu'nun diyalog çağrısına yanıt vermemesi üzerine durdurduğu aktarılan haberde, İsrail Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık bir ay önce Netanyahu'nun yolsuzluk davasından af talebine ilişkin İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ile başbakanın avukatı Amit Hadad'a uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulunduğu ve Başsavcı Miara'nın bu girişime destek verdiği hatırlatıldı.

Haberde, Netanyahu'nun duruşmalarda ifade verme işlemlerinin yakında sona ermesinin beklendiği ve bu sona erdiğinde af talebinin gereksiz hale geleceği aktarıldı.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma'da hayatlarını birleştirdi

Sessiz sedasız evlendiler! Hem de Roma'da
Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı tebrik etti, Galatasaray taraftarı çıldırdı

Galatasaraylıları çıldırttı
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı

Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı

Transferini istediği 5 isim ortaya çıktı! Süper Lig'i kasıp kavururlar