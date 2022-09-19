Her evde telaş var ama çok dikkat! Salça yapmak için balkona çıkan adam feci şekilde can verdi

Türkiye'de salça mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerde salça telaşı başladı. İzmir'den gelen haber ise herkesi kahretti. Muzaffer Tunçer isimli vatandaş, salça yapmak için çıktığı balkonda dengesini kaybedince feci şekilde can verdi.

Kiraz'a bağlı Akpınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre saat 08.00 sıralarında üç katlı evinin balkonuna salça yapmak için çıkan Muzaffer Tunçer (51), bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu anlaşılan Tunçer daha sonra sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.