Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için, Yeşilyurt Merkez Camisi'nde vatandaşlar öğle namazı sonrası saf tuttu.

İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından kıldırılan namazın ardından tüm şehitler ve Filistin için dua edildi.