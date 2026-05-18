Sakarya'da konveyör bant üretilen fabrikadaki patlamaya ilişkin fabrika müdürü tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrika müdürü B.Ö. tutuklandı. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş, 7 işçi yaralanmıştı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fabrika müdürü B.Ö. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan B.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmış, Atış, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.