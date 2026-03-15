Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Erol Durdurmuş, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek incelemeler yapıldı.
Hendek ilçesi Puna Ortaköy Mahallesi mevkisinde Erol Durdurmuş (46) idaresindeki 54 KE 447 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdurmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Durdurmuş'un cenazesi incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gürkan Özer