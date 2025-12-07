Sakarya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Hendek'te defnedildi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Aytekin İlmek (34) için Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İlmek'in cenazesi, mezarlıkta kılınan ikindi namazının ardından Dikmen aile kabristanlığında toprağa verildi.

Dün S.A. idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobille Aytekin İlmek'in kullandığı 54 ANY 645 plakalı otomobil çarpışmış, sürücülerden S.A'nın hayatını kaybettiği belirlenmiş, kazada yaralanan sürücü İlmek, M.K. ve K.P, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.