Sakarya'da saman yüklü tır alev aldı
Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki saman yüklü bir tır, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında tırda uyuyan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde alev alan saman yüklü tırda hasar oluştu.

Hendek ilçesi Yeni Mahalle 3504 Sokak'ta park halinde bulunan 55 K 1559 plakalı tır, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yoldan geçen vatandaşlar, yangın esnasında tırın içinde uyuduğunu fark ettikleri sürücü Ali G'yi uyandırarak dışarı çıkmasını sağladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve iş makinalarının müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
