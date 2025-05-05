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Hendek'te Otomobilin Çarptığı İki Kadın Hayatını Kaybetti

Hendek'te Otomobilin Çarptığı İki Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Nermin ve Necmiye Ayas'ın kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yenimahalle Servetiye Caddesinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin ve Necmiye Ayas'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nermin (59) ve Necmiye Ayas'ın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, birlikte yürüyüp, ardından ana yola geçen iki kadına seyir halinde olan otomobilin çarptığı, ardından otomobil sürücüsünün araçtan indiği ve paniklediği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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