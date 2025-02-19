Hendek'te Oto Yıkamacıda Yangın: Tedbir Amaçlı Tahliye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumanın üst kat dairelere yayılması nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayraktepe Mahallesi Kamil Kamışoğlu Caddesi'nde bulunan binanın zemin katında faaliyet gösteren oto yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumanın üst kattaki dairelere yayılması nedeniyle binada bulunan kişiler ekiplerce tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, dairelerde ufak çaplı hasar oluştu.
Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel