Helal Akreditasyon Kurumu Yönetimine Üç İsim Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Helal Akreditasyon Kurumu’nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe’yi atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe'yi atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine yaptığı atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan karara göre; 2015 yılında Ekonomi Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği'ne atanan Ercan Hacıfazlıoğlu, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü ve Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Oğuzhan Efe, Helal Akreditasyon Kurumu yönetiminde görevlendirildi.