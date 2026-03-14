14 Mart Tıp Bayramı... Ankara Tabip Odası Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti: "İnsan Yaşamını Her Türlü Çıkarın Üzerinde Tutmaya Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası üyesi hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, "Cumhuriyetin bizlere emanet ettiği bilimsel bağımsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle, insan yaşamını her türlü çıkarın üzerinde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı törenleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden hekimler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun mozoleye çelenk bırakıldı. Törene, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile farklı illerden gelen tabip odalarının temsilcileri de katıldı. Hekimler daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Mine Coşkun, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,"

Kurduğunuz Cumhuriyetin hekim neferleri olarak, bu mesleğin kutsal manevi değerlerini yol gösterici kabul edip, bilimin ışığında uygarlık seviyesinin üstüne çıkmamızı öğütleyen siz Ulu Önderimizin bugün saygıyla huzurundayız. Bizler koruyucu hekimliği önceleyen, bilimsel veriye dayalı karar alan ve kamusal sorumluluğunu unutmayan bir anlayışla; bilimi pusula, aklı yöntem, insan onurunu sınır kabul ederek hastalıklarla mücadele ederken yalnızca bedenleri değil cehaleti, yoksulluğu, eşitsizliği ve umutsuzluğu da tedavi etmeye çalışıyoruz.

Çünkü güçlü bir toplumun sağlıklı bireylerle; sağlıklı bireylerin ise özgür düşünceyle var olacağını biliyor, bir çocuğun ilk nefesinde, bir annenin gözyaşında, bir yaşlının teşekküründe Cumhuriyet'in anlamını yeniden görüyoruz. Cumhuriyetin bizlere emanet ettiği bilimsel bağımsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle, insan yaşamını her türlü çıkarın üzerinde tutmaya devam edeceğiz.

Bugün huzurunuzda; bilimin cesaretiyle, vicdanın sorumluluğuyla ve özgür bir ülkenin evlatları olmanın gururuyla saygıyla ve minnetle eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Haberler.com
500

Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı