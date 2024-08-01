Hekimhan Kaymakamlığına Muhammed Fatih Günlü atandı
Muhammed Fatih Günlü, Hekimhan Kaymakamlığı görevine başladı. Hekimhan'ın kültürü, coğrafi yapısı ve sosyolojik önemi hakkında konuşan Günlü, halka en iyi hizmeti sunma sözü verdi.
Hekimhan Kaymakamlığına atanan Muhammed Fatih Günlü, göreve başladı.
Günlü, AA muhabirine, Hekimhan'ın kültürü, coğrafi yapısı ve sosyolojik olarak önemli bir ilçe olduğunu söyledi.
Vatanın her yerinin kutsal olduğunu aktaran Günlü, "Halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.