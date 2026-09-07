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Hekim Birliği 28-30 Eylül’de eylem yapacak: Teşvikte taban dağıtım oranı en az yüzde 36 olmalı

Hekim Birliği 28-30 Eylül’de eylem yapacak: Teşvikte taban dağıtım oranı en az yüzde 36 olmalı
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Hekim Birliği, teşvik ödemelerindeki gerileme nedeniyle 28-30 Eylül tarihlerinde eylem yapacağını duyurdu. Birlik, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 olarak güvence altına alınmasını talep etti.

(ANKARA) - Hekim Birliği, teşvik ödemelerindeki gerileme nedeniyle 28-30 Eylül tarihlerinde eylem yapacağını duyurdu. Birlik, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 olarak güvence altına alınmasını talep etti.

Hekim Birliği'nden yapılan açıklamada, teşvik ödemelerini etkileyen değişkenlerin arttığına dikkat çekilerek kurum hedef katsayısının ardından bireysel hedef katsayısının da sisteme eklendiği belirtildi. Söz konusu katsayıların belirlenmesinde hekimin doğrudan kontrolünde olmayan göstergelerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, teşvik dağıtım oranlarının gerilediği vurgulanarak şu talepler sıralandı:

"İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde teşvik dağıtım oranı en az yüzde 36 olmalı ve bu oranın altına düşmemelidir. Kurum ve bireysel hedef katsayıları, hekimin kontrolü dışındaki nedenlerle bu taban güvencesini ortadan kaldırmamalıdır. ADSM ve ADSH'lerdeki daha belirgin kayıp ayrıca giderilmeli, dağıtım oranları yükseltilmelidir. Önce yüzde 36 güvence altına alınmalı."

Hekim Birliği, "Taleplerimiz hepimizin. Bu senin de eylemin" çağrısıyla hekimleri 28-30 Eylül'de yapılacak eyleme katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA
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