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Hegseth'in Pentagon'da Strateji Direktörü Sylvia'yı görevden aldığı iddia edildi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia'yı görevden aldığı iddia edildi. The Hill'e konuşan kaynaklar nedeni paylaşmadı; ABD ordusu sözcüsü ise Sylvia'ya 32 yıllık hizmeti için teşekkür etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ordu bünyesinde Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia'yı görevden aldığı iddia edildi.

The Hill gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Hegseth'in Pentagon'da üst düzey askeri bir yetkiliyi görevden aldığını öne sürdü.

Görevden alınan kişinin ABD ordusu bünyesinde Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia olduğunu ileri süren kaynaklar, görevden alınma nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Konu hakkında The Hill gazetesine açıklama yapan ABD ordusu sözcüsü, "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Genelkurmay Başkanlığı ve Müşterek Kuvvetler olarak Korgeneral Brett Sylvia'ya ve ailesine, ulusumuza sundukları 32 yıllık seçkin hizmetlerinden dolayı en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisine ve ailesine, hayatlarının yeni dönemlerinde karşılaşacakları fırsatlar ve atacakları yeni adımlar için en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

The Hill'in haberine göre, Sylvia'nın görevden alınması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik saldırı planları hazırladığı bir döneme denk geliyor.

Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü, başkan ve diğer ulusal liderlere ulusal güvenlik meselelerinin tamamını kapsayan askeri tavsiyeler sunma sürecinde, Genelkurmay Başkanı'nı desteklemek üzere planlar, politika önerileri ve stratejiler geliştirmekle görevli.

Sylvia'dan önce bu görevde bulunan Joe McGee, Hegseth ve Caine ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen yıl görevinden ayrılarak emekli olmuştu.

Kaynak: AA
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